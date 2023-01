Kammermusik in Kamp-Lintfort Kamper Konzerte kehren in den Rokokosaal zurück

In seiner heutigen Besetzung mit Liviu Neagu-Gruber (Violine), Axel Hess (Violine), Antje Kaufmann (Viola) und Katharina Apel (Violoncello) spielt das Quartett seit 2010 zusammen. Es widmet sich gerne den Werken weniger bekannter und zeitgenössischer Komponisten. Bei den Kamper Konzerten bringt es bekannte Rheinland-Komponisten zusammen, die es wieder zu entdecken gilt – wie zum Beispiel mit Johann Wilhelm Wilms, der vor 251 Jahren im Bergischen Land das Licht der Welt erblickte. Cello und Klavier stehen am Mittwoch und Donnerstag, 31. Mai und 1. Juni, im Fokus der Kamper Konzerte. Künstler sind Ulrich Witteler (Violoncello) und die in Japan geborene Hisako Kawamura (Klavier). Die beiden Musiker sind nicht nur als Solisten erfolgreich, sondern auch in Leben und Musik ein kongeniales Duo. Hisako Kawamura ist mehrfache Preisträgerin, unter anderem beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Die Pianistin ist seit 2015 an der Folkwang Universität der Künste tätig. Cellist Ulrich Witteler war seit 2013 Solo-Cellist der Bamberger Symphoniker. 2023 wechselt er in derselben Position zum WDR-Sinfonieorchester nach Köln. Die beiden Musiker spielen Werke von Beethoven, Schostakowitsch und Prokofiev. Das dritte Konzert findet am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. September, jeweils 19 Uhr statt. Dann gibt es ein Wiedersehen mit dem international gefeierten Geiger Boris Garlitsky. Er spielt zusammen mit Alexander Hülshoff und Sào Soulez Larivière. Wie die Veranstalter betonen, darf man vor allem auf den jungen niederländisch-französischen Bratscher Larivière gespannt sein, der Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe ist, darunter „The Tokyo Internationals Viola Competition 2022“.