Sport und Gesundheit in Kamp-Lintfort Grundschüler trainieren mit den Fußballprofis

Die Kinder der Grundschule am Pappelsee haben einen Sportunterricht der besonderen Art erlebt: Sie haben bei der Grundschultour 2024 von Borussia Mönchengladbach und der AOK Rheinland/Hamburg ein Fußballtraining mit den Ex-Profis Marcel Witeczek und Michael Klinkert gewonnen. Beide waren lange für die Borussia am Ball. Die Schülerinnen und Schüler der Kamp-Lintforter Grundschule konnten sich in der Eyller Sporthalle Profi-Tipps abholen und aufs Tor zielen. Neben dem Profitraining erhalten die Schulen Fußbälle und Trainingshemden für den Sportunterricht. Außerdem besteht die Chance, Eintrittskarten für ein Heimspiel der Borussia, Shirts mit persönlichem Namenszug sowie eine Stadionführung im Borussia-Park zu gewinnen.