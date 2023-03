Festnahmen in Kamp-Lintfort Verdächtige werfen auf der Flucht Drogen weg

Nach einer kurzen Verfolgung konnte die Polizei am Dienstagabend in Kamp-Lintfort zwei junge Männer stellen, die im Verdacht standen, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Beide hatten sich der Kontrolle durch die Beamten entzogen und waren zu Fuß geflüchtet. Die Polizisten trafen bei der Verfolgung auf eine offenstehenden Kellertür und vermuteten die flüchtigen Täter dort. Bei der Durchsuchung des Kellergewölbes konnten die Beamten einen starken Geruch von Betäubungsmitteln und einen zunächst unbeteiligten 32-jährigen Mann feststellen, der sich in dem Keller aufhielt.