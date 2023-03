Hochzeitsmesse in Kamp-Lintfort Brautgeflüster im Eventlokal „Lufre“

Erstmals findet in der Eventlocation „Lufre“ eine Hochzeitsmesse statt. Unter dem Motto „Yes-Day“ präsentieren am Sonntag, 19. März, 11 bis 17 Uhr, im Lufre verschiedene Dienstleister ihre Angebote. Wie umfangreich Hochzeitsvorbereitungen sind und was alles beim Brautgeflüster zu bedenken ist, hat David Bloch längst mit seiner Frau Sophie bei der eigenen Hochzeit erlebt. Der Pächter vom Lufre hat daher ein dickes Veranstaltungspaket geschnürt und insgesamt rund 30 Dienstleister wie Aussteller mit besonderen Ideen für die Hochzeitsmesse am nächsten Sonntag gewinnen können.