Strom, Gas, Wasser - die Stadtwerke Kamp-Lintfort Energieversorger investiert ins Stromnetz

Aktuell setzen die Stadtwerke übrigens fünf Strombaumaßnahmen in der Stadt um: an der Eichendorff-Straße, der Wilhelm-Raabe-Straße, der Kruppstraße und der Kamperdickstraße sowie die Ertüchtigung der Umspannanlage Hoerstgen. Diese fänden immer in Abstimmung mit der Stadt Kamp-Lintfort statt. „Wir gleichen ab, wo die Stadt zum Beispiel Kanalsanierungen plant, so dass wir uns mit unseren Maßnahmen anschließen können“, so Deppenkemper.