Theater in Kamp-Lintfort Bühne 69 spielt Boulevardkomödie

Aus diesen verschiedenen Anlässen geben sie unabhängig voneinander Inserate auf. Der einzige Haken: Alle wohnen im gleichen Appartement und schon läutet die Türglocke: „Hier sind sie richtig!“. Natürlich folgen jede Menge Verwechslungen und Missverständnisse und jede gerät an den jeweils Falschen. Die Bühne 69 begeistert mittlerweile seit mehr als 50 Jahren ihr Publikum mit ihren Komödien und dem Kindertheater. Das Amateurtheater, das sich selbst als „Theater in Kamp-Lintfort“ bezeichnet, besteht derzeit aus 30 aktiven Mitgliedern. Die Bühne 69 gehört zu den erfolgreichsten Amateurtheatern am Niederrhein und begeistert in zwei Inszenierungen und einem Kinderstück jährlich mehrere tausend Zuschauer. „Es hat in der Zeit viele Veränderungen gegeben, viele Stücke sind gespielt worden, doch die Freude am Spiel und daran, „Freude zu schenken“ ist für die Mitglieder besteht weiter. Mittlerweile ist die Bühne 69 eine feste Institution im Kulturleben Kamp-Lintforts geworden“, teilt das Theater mit. Die Premiere von „Hier sind Sie richtig“ ist am Samstag, 18. März, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind Sonntag, 19. März, um 16 Uhr, am Samstag, 25. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr in der Stadthalle, Moerser Straße 167.