Verkehrslage am Morgen : Auf A52 verzögert sich der Verkehr auf mehr als zehn Kilometern

Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Geduldsprobe auch am Dienstag: Mit bis zu 30 Minuten Verzögerung müssen Autofahrer in Teilen Nordrhein-Westfalens am Montagmorgen rechnen. In Köln wird am Mittag eine Bombe entschärft. Pendler müssen mit Zugausfällen rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zehn Kilometer Stau gibt es auf der A52 Richtung Mönchengladbach. Zwischen dem Kreuz Neersen und Büderich dauert die Fahrt wegen eines Unfalls rund 30 Minuten länger.

Auch auf anderen Strecken in NRW kommt es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verzögerungen. Insgesamt 240 Kilometer Stau meldet der WDR-Verkehrsdienst (Stand: ca. 8.30 Uhr). Eine Übersicht über die größten Verzögerungen.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

20 Minuten mehr müssen Autofahrer auf der A1 Richtung Köln zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen-West einplanen. Hier staut sich der Verkehr auf acht Kilometern. Auch ein Stück weiter südlich sieht es nicht gut aus: Zwischen Köln-Lövenich und dem Kreuz Köln-Nord gibt es mehr als fünf Kilometer Stau.

Mehr als 30 Minuten dauert die Verzögerung auf der A57 Richtung Krefeld. Hier gibt es mehr als sieben Kilometer Stau zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Gartenstadt. Dort steht ein defekter Lkw auf der Fahrbahn. Genauso lange müssen Pendler auf der A46 Richtung Düsseldorf warten. Zwischen Wuppertal-Elberfeld und Haan-Ost staut der Verkehr. Autofahrer müssen mit mindestens 20 Minuten Verzögerung rechnen.

Bei Bauarbeiten in Köln wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es durch die Entschärfung einer Weltkriegsbombe voraussichtlich zu massiven Einschränkungen. Der Bahnhof Köln Messe/Deutz werde ab 9.00 Uhr nicht mehr angefahren, sagte ein Konzernsprecher am Morgen. Am Hauptbahnhof sei durch die Sperrung der Hohenzollernbrücke ab 12.00 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Diese sollen bis zum späten Mittag andauern. Wie viele Züge betroffen sind, war zunächst unklar. Wegen der Entschärfung müssen Reisende und Pendler mit massiven Einschränkungen im Zugverkehr rechnen. Über alle Details zur Bombenentschärfung in Köln halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

(siev/dpa)