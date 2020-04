Beim Abbiegen übersehen : Mehrere Schwerverletzte nach Motorrad-Unfällen in NRW

Am Freitag gab es in Wermelskirchen einen Unfall, bei dem ein abbiegender Autofahrer ein Motorrad übersah (Symbolbild). Foto: Theresa Demski

Bottrop/Korschenbroich/Bielefeld Am Sonntag ereigneten sich mehrere schwere Verkehrsunfälle in NRW, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. In Korschenbroich etwa übersah ein Autofahrer beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Motorrad.

Insgesamt sieben Menschen sind am Sonntagabend bei Kollisionen mit Motorrädern in Nordrhein-Westfalen verletzt worden – drei davon schwebten in Lebensgefahr. Beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Bottrop sind die Fahrer lebensgefährlich und eine 38-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden, wie die Polzei mitteilte. Ein 52-Jähriger sei mit seinem Krad in Bottrop auf eine Straße eingebogen, ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten. Er stieß dabei mit dem Motorrad eines 47-Jährigen zusammen, der mit einer Sozia unterwegs war. Beide Männer seien mit Hubschraubern in Kliniken gebracht worden.

Ein 60-Jähriger ist in Korschenbroich (Rhein-Kreis Neuss) beim Linksabbiegen mit seinem Auto in ein entgegenkommendes Motorrad gekracht. Der 29 Jahre alte Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Polizei berichtete. Auch der Autofahrer und seine Beifahrerin kamen in Krankenhäuser.

Außerdem sei ein 31 Jahre alter Motorradfahrer in Bielefeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe die Vorfahrt des entgegenkommenden Kradfahrers missachtet.

Am sonnigen Wochenende waren wieder zahlreiche Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs. Seit dem Auftakt der Motorradsaison in Nordrhein-Westfalen gab es in den vergangenen Wochen bereits einige Unfälle mit tödlich verunglückten Fahrern.

(kron/dpa)