Nach Vorbild des „Anzeigenhauptmeisters“ Umfrage in den zehn größten Städten – Bürger in NRW melden verstärkt Parkverstöße

Das Thema der Anzeigen von Parkverstößen war in den vergangenen Wochen durch den selbsternannten „Anzeigenhauptmeister“ in den medialen Fokus geraten. Auch in NRW gibt es nach Angaben der Städte Menschen, die mit einer Vielzahl an Anzeigen auffallen würden, diese seien jedoch im Ausmaß nicht mit dem „Anzeigenhauptmeister“ vergleichbar. In Bielefeld würden zum Beispiel mehr als die Hälfte der Privatanzeigen von einem einzigen Menschen gestellt.