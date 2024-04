20 Spiele vier Städten Noch gibt es genug freie Hotel-Betten zur Fußball-EM in NRW

Wer für die Fußball-Europameisterschaft in NRW noch auf der Suche nach einer Unterkunft ist, hat laut Hotel- und Gaststättenverband derzeit noch gute Karten. In den vier NRW-Spielorten sind in Hotels und Pensionen momentan zwischen 55 Prozent der Betten in Düsseldorf und 78 Prozent in Köln belegt, wie der Branchenverband Dehoga NRW der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Dortmund liege die Belegungsrate derzeit bei 57 Prozent, in Gelsenkirchen bei 76 Prozent.