Empfehlungen für NRW-Städte : Neuer Leitfaden für Kampf gegen Eichenprozessionsspinner

Düsseldorf Hilfe im Kampf gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners bietet ein neuer Leitfaden des NRW-Umweltministeriums. Die Brennhaare der Raupen können bei Menschen Atembeschwerden verursachen.

In dem Infoblatt, das es als Download gibt, sind Wissen über den Nachtfalter und seine Bekämpfung gebündelt, heißt es in einer Mitteilung von Sonntag. Es dient als Hilfestellung für Städte und Kommunen und enthält Empfehlungen und Maßnahmen für Betroffene.

Die langen Brennhaare der Raupen, die im Frühjahr schlüpfen, können bei Menschen im Fall eines Kontakts schwere Hautreizungen sowie Atembeschwerden hervorrufen. Die Tiere sitzen oft in Nestern in Eichen, die an warmen, sonnigen Plätzen am Waldrand wachsen.