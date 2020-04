Großeinsatz der Polizei : Zwei Tote nach Schüssen in Dormagen

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Dormagen-Straberg. Foto: Patrick Schüller

Straberg Großaufgebot an Polizei und Rettungswagen am Samstag im Dormagener Ortsteil Straberg: Nach Schüssen in einem Einfamilienhaus an der Schützenstraße gab es zwei Todesopfer. Die Polizei stoppte offenbar den Täter.

Von Klaus-Dieter Schumilas

Am Samstagnachmittag ist es in einem Haus an der Schützenstraße zu einer Schießerei gekommen, bei der es offenbar zwei Tote gegeben hat. Nach Informationen unserer Redaktion hat ein Mann seinen Vater erschossen. Im Anschluss verletzte er seine Mutter, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

Die Polizei bestätigte lediglich den Einsatz, weitere Informationen gab es mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Polizei hat eine Mordkommission unter Führung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eingesetzt.

(schum)