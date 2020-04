Coronavirus in NRW : Freibäder bleiben in diesem Sommer in Bonn geschlossen

Freibäder bleiben in diesem Sommer in Bonn geschlossen

Bonn In Bonn wird es diesen Sommer wohl keine Freibadsaison geben. Ashok Sridharan, Oberbürgermeister der Stadt Bonn, gab dies am Freitag bekannt. Einen Hoffnungsschimmer sieht er jedoch.

Bei vielen Familien wächst in diesen Tagen die Sorge, dass der Sommerurlaub ausfallen könnte. Offen ist daher auch, ob und wie dieses Jahr die Freibäder öffnen werden. Klar ist jedoch, dass die Corona-Krise das Leben, nicht nur in NRW, noch viele Monate bestimmen wird. Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan zieht jetzt bereits Konsequenzen.

Wegen der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie und insbesondere aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 gehe die Stadtverwaltung davon aus, dass in diesem Sommer kein Betrieb der Freibäder möglich sein wird. „Schweren Herzens müssen wir davon ausgehen, dass die Freibäder in diesem Jahr nicht öffnen werden“, sagt Oberbürgermeister Sridharan. „Das tut sehr weh, da es laut Meteorologen einen sehr schönen und heißen Sommer geben soll.“

Bonn ist damit die erste Großstadt in NRW, die der Freibadsaison ein relativ klare Absage erteilt. Normalerweise öffnen die meisten Freibäder in NRW Mitte Mai. Davor bedarf es aber einer längeren Vorbereitungszeit von mehreren Wochen. Trotz Corona und Kontaktsperre laufen in Mönchengladbach bei der NEW die Arbeiten bereits seit Wochen. Das Volksbad und das Schlossbad Niederrhein werden für dort für eine mögliche Öffnung vorbereitet.