Kreis Viersen : Eichen sind wieder von Raupen befallen

Kreis Viersen Eichenprozessionsspinner: Der Kreis Viersen kooperiert mit den Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter. Er bevorzugt warm-trockenes Klima und breitet sich aufgrund der Klimaveränderungen immer stärker in Deutschland aus. Auch in diesem Jahr hat der Kreis Viersen festgestellt, dass Eichen von den Raupen des Eichenprozessionspinners befallen sind. Der Forstschädling befällt bevorzugt Eichen, frisst als Raupe die jungen Blätter und durchlebt auf den Bäumen mehrere Larvenstadien. Während dieser Zeit bilden die Raupen Nesselgift enthaltende Haare, die später in den Nestern zurückbleiben und bei Berührung allergische Reaktionen auslösen können.