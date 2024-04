Unterricht in sozialen Brennpunkten verbessern Ministerium wählt erste 400 NRW-Schulen für Startchancen-Programm aus

Man arbeite derzeit „zielgerichtet daran, die erforderlichen Voraussetzungen für einen gelingenden Programmstart im kommenden Schuljahr zu schaffen“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Das Programm soll den Unterricht an Schulen in sozialen Brennpunkten verbessern, der Fokus liegt dabei mit 60 Prozent auf der Förderung von Schülern an Grund- und Förderschulen.