Bahn-Ausfälle am Freitagmorgen Zwei Täter nach Kabeldiebstahl am Bochumer Hauptbahnhof festgenommen

Der Zugverkehr war in Teilen des Ruhrgebiets und im Norden in der Nacht zum Freitag über Stunden lahmgelegt. Im Berufsverkehr am Freitagmorgen normalisierte sich die Lage etwas, allerdings konnten am Hauptbahnhof Bochum weiterhin keine Züge fahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. Fernzüge wurden weiträumig umgeleitet. Im Regionalverkehr und bei S-Bahnen gab es ebenfalls Ausfälle und Umleitungen. Man gehe davon aus, dass die Störung in Bochum noch bis Freitagmittag dauern werde, sagte die Sprecherin.