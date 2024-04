Am Kölner Dom Straßenmaler sollen verboten werden – „Aggressivität und Bedrohungen“

Dem will die Stadtverwaltung Köln ein Ende setzen. In einer neuen Stadtordnung sollen die Straßenkünstler und Musiker nicht mehr eingeschlossen sein. In der Mitteilung der Stadt Köln heißt es: „Um ein friedliches und rücksichtsvolles Zusammenleben auf dem engen Raum in der Stadt weiterhin zu ermöglichen und die Bedürfnisse möglichst aller Menschen in Köln zu berücksichtigen, schlägt die Verwaltung dem Rat der Stadt Köln eine Anpassung der Kölner Stadtordnung vor.“