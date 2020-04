Polizei rettet Küken : Gänse-Familie legt Verkehr auf der A4 lahm

Köln Eine Wildgans-Familie auf der A4 hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Lkw-Fahrer hatte vergeblich versucht, die Gänse durch Hupen von der Autobahn zu vertreiben.

Mehrere Notrufe erreichten am Freitag die Kölner Polizei: Auf dem Standstreifen der A4 hatten mehrere Autofahrer in Höhe Rodenkirchen eine Familie von Wildgänsen erblickt. Ein Lkw-Fahrer versuchte vergeblich, die Gänse durch Hupen zu vertreiben, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. „Augenscheinlich verwirrt schickte sich die vierköpfige Schar jedoch an, auf die Fahrbahn zu watscheln“, heißt es in der Polizeimeldung.