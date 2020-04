Saisonarbeiter fehlen : Spargelernte mit Hürden - „Situation ist nach wie vor schwierig“

Spargelstecher in Mülheim an der Ruhe (Archiv) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bonn Der Spargel sprießt - und seine Ernte ist in vollem Gange. Wer die weißen Stangen aus dem Boden holt, ist für viele Landwirte allerdings weiterhin eine große Herausforderung. Die Helfer fehlen.

Bislang werde das Kontingent bei weitem nicht ausgeschöpft, da viele langjährige Helfer aus Osteuropa aus Sorge vor Ansteckung in diesem Jahr auf die Saisonanstellung verzichten, stellte Muß für das Rheinland fest. „Viele Betriebe finden keine mehr, die noch rüber kommen wollen.“ Auch beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband kennt man das Problem. Schätzungsweise seien derzeit rund 3000 Saisonarbeiter aus Osteuropa im Einsatz. In normalen Zeiten arbeiten in der Region 25.000 saisonale Helfer, allerdings über das ganze Jahr verteilt, also auch für die Ernte anderer Gemüsesorten.