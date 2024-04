An Neukirchen-Vluyner Förderschule Schüler verletzt 16-Jährigen bei Streit mit Messer

An einer Schule am Herkweg ist am Freitagmorgen, 26. April, gegen 8 Uhr ein 16-jähriger Schüler mit einem Messer verletzt worden. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Schülern. In der Folge der Streitigkeiten zog ein 17-jähriger Schüler ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten damit im Bereich des Oberkörpers.