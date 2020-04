Morsbacher findet 1000 Euro : Mann verschenkt Nähmaschine mit gut gefülltem Geldversteck

Morsbach Ein Mann will seine alte Nähmaschine verschenken und stellt sie in Morsbach an den Straßenrand. Ein anderer nimmt sie mit - und findet 1000 Euro darin versteckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine alte, einfache Nähmaschine hat im oberbergischen Morsbach für eine schöne Geschichte gesorgt: Der Besitzer hatte keine Verwendung mehr für das Gerät und stellte sie am Straßenrand zum Verschenken ab.

Dass er die Nähmaschine vor einiger Zeit auch mal als Versteck für Bargeld genutzt hatte, war dem 56-Jährigen längst entfallen. Ein 21-Jähriger nahm die Maschine mit - und fand zu Hause darin die 1000 Euro. Weil er nicht wusste, wer die Nähmaschine an den Straßenrand gestellt hatte, bat er die Polizei um Hilfe. Die konnte den Besitzer ausfindig machen.

„Ich finde es toll, dass der junge Mann so ehrlich war“, sagte der 56-Jährige bei der Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

(hsr/dpa)