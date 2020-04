Eichenprozessionsspinner : Straelen bekämpft Schädlinge mit dem Helikopter

Straelen Damit sich der Eichenprozessionsspinner nicht so stark ausbreitet, bekämpft die Stadt die Schädlinge mit einem biologischen Mittel.

In Straelen wird auch in diesem Jahr ein Helikopter eingesetzt, um die Eichen aus der Luft von einer Fachfirma mit einem biologischen Mittel zu behandeln. Die Maßnahme dient der vorbeugenden Bekämpfung und soll einer Verbreitung des Eichenprozessionsspinners (EPS) entgegenwirken. Der Einsatz ist für den 30. April über dem Straelener Stadtgebiet geplant. Sowohl die privaten als auch die öffentlichen Flächen werden überflogen und die Eichenbestände in der Nähe von Wohngebäuden, an Rad- und Wanderwegen sowie an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen mit dem biologischen Insektizid „Bacillus thuringiensis“ (BT) besprüht. So soll eine möglichst umfassende Bekämpfung der EPS-Population erreicht werden. Die Stadt hat die Meldungen von Bürgern bei der Planung des Einsatzes berücksichtigt.