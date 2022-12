Feuerwehr in Erkrath Vier Verletzte bei Unfall in A46-Ausfahrt

Erkrath (RP/dne) Die Feuerwehr Erkrath wurde am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW befuhr die Autobahn A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf und krachte in der Abfahrt auf die Hochdahler Straße frontal gegen einen Baum. Dabei wurden nach offiziellen Informationen am Unfallort vier Personen verletzt und nach der ersten Versorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Während des Einsatzes waren die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau rund um die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.