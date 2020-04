Corona-Aktion : Kölner Initiative „Masken von Oma“ soll Seniorinnen und Geschäften helfen

Köln Mit der Aktion „Masken von Oma“ will ein Kölner mehrere Gruppen in der Corona-Krise zusammenbringen: Seniorinnen, Geschäfte und Leute, die auf der Suche nach einer hübschen Schutzmaske sind.

Winkels kam wegen der Oma eines Freundes auf die Idee, der Italienerin Antonia Mastrillo. „Sie kam mit ihrem Mann im November aus Apulien nach Köln, um ihre Tochter und Familie über den Winter zu besuchen“, sagt Winkels. Nach dem Weihnachtsfest und ein paar lustigen Karnevalstagen stand eigentlich die Rückreise nach Italien an. „Aber dann kam Corona.“ Nun ist Antonia Mastrillo immer noch in Köln bei der Familie ihrer Tochter.

„Sie kann super nähen und fing zunächst an, Schutzmasken für Familie und Freunde herzustellen“, sagt Winkels. „Inzwischen sind aber alle versorgt.“ So kam er auf die Idee, die hübschen Masken in der Kölner Herren-Boutique „Hndx“ in der Pfeilstraße anzubieten. Das Geschäft verkauft die Masken nun. „Es ist eine Win-Win-Situation: Die italienische Oma hat eine wichtige Aufgabe und erlebt in dieser besonderen Zeit eine große Wertschätzung.“