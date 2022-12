Nahverkehr in Düsseldorf U79 soll etwas beschleunigt werden

Seit vielen Jahren gibt es im Düsseldorfer Norden Klagen über die Stadtbahnlinie U79. Die Züge, die von Duisburg kommend über Wittlaer, Kaiserswerth, Lohausen und Stockum zur Düsseldorfer Universität fahren, sind oft unpünktlich, fallen ganz aus und sind vor allen Dingen in den Morgenstunden überfüllt. Teilweise können dann Menschen gar nicht mehr zusteigen. Eine kleine Verbesserung könnte nun durch die Umstellung auf einen neuen Fahrplan erfolgt sein. Denn jeder dritte Zug dreht nun in Wittlaer und fährt nicht mehr in die Nachbarstadt weiter. Zumindest diese Bahnen starten nun leer im Düsseldorfer Norden und werden auch nicht durch den Berufsverkehr in Duisburg aufgehalten.