Verkehrslage am Morgen : Pendler auf der A57 brauchen wieder viel Geduld

Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Am Dienstagmorgen staut es sich an vielen Stellen auf den Autobahnen in NRW. Unfälle gibt es zwar nicht, aber der Verkehr stockt auf den viel befahrenen Pendlerrouten.

Der Berufsverkehr ist am Dienstagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von 197 Kilometern im Bundesland (Stand 7.53 Uhr).

Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer demnach am frühen Morgen auf der A57 einplanen: In Richtung Köln staute sich der Verkehr zwischen Kamp-Lintfort und dem Kreuz Meerbusch auf zehn Kilometern. Für Autofahrer bedeutete das ein Plus von etwa 30 Minuten.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auch auf der A52 war viel los: In Richtung Düsseldorf stockte der Verkehr zwischen dem Kreuz Neersen und Kaarst-Nord auf rund zehn Kilometern. Für Pendler bedeutete das ein Plus von 20 Minuten.

Auf der A1 in Richtung Köln dauerte die Fahrt etwa 10 Minuten länger: Hier stockte der Verkehr auf rund sieben Kilometern zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen-West.

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf verzögerte sich die Fahrt zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West um etwa 20 Minuten. Dort stockte der Verkehr auf neun Kilometern. Zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost gab es fünf Kilometer Stau, ein Plus von rund 20 Minuten.

(zim/dpa)