Nach Frauke Gerlach Grimme-Institut hat neuen Übergangs-Chef

Wenzel ist aktiver SPD-Kommunalpolitiker und bisher Mitglied der Grimme-Gesellschafterversammlung. Er war bis 2018 Chef des Kita-Zweckverbandes in Essen und hatte danach die Dezernentenstelle in Datteln im Ruhrgebiet übernommen. Er habe „langjährige Erfahrungen in der Restrukturierung und Neuaufstellung von Organisationen“, erklärte das Grimme-Institut.