Angsträume in Großstädten Nächtliche Kontrollen – auch wenn es teuer ist

Gerade auch in Düsseldorf hat man sich Gedanken zu mehr Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr und an öffentlichen Plätzen gemacht. So gibt es für U-Bahnhöfe und in den Zügen Streifen, die besonders an den Wochenenden beziehungsweise zu bestimmten nächtlichen Zeiten unterwegs sind. Mehr will die Rheinbahn vorerst nicht tun. Da ist zu fragen, ob das ausreicht. Immer wieder kommt es an bestimmten Stellen zu Übergriffen. Hier muss der Rechtsstaat – egal ob durch einen privaten Sicherheitsdienst im öffentlichen Nahverkehr, die Bundespolizei an großen Bahnhöfen oder der Ordnungsdienst bei neuralgischen Plätzen – für die Passanten sichtbar präsent sein. Nur das schafft letztendlich ein gutes Sicherheitsgefühl.