Stau in NRW: Staus nach Unfällen auf A40 und A3 - viel Verkehr auf A4 und A46

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Am Donnerstagmorgen gibt es zahlreiche Staus in NRW. Auf der A40 und der A3 kommt es nach Unfällen zu langen Verzögerungen. Auch auf der A46 und der A52 brauchen Autofahrer deutlich länger.

Am Donnerstagmorgen behindern an einigen Stellen in NRW Baustellen und Unfälle den Verkehr. Viele Menschen sind zurzeit auf dem Weg zur Arbeit, insgesamt gibt es fast 120 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 9.50 Uhr):