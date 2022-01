Achtelfinale : So sehen Sie den DFB-Pokal live im Free-TV

Dortmunder Spieler laufen vor einer TV Kamera der ARD auf das Spielfeld (Archiv). Foto: dpa/Guido Kirchner

Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an: Am Dienstag und Mittwoch duellieren sich die Teams um den Einzug in die nächste Runde. Wir zeigen, wo Sie welche Spiele live im Fernsehen, teilweise sogar frei empfangbar, sehen können.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch werden drei Begegnungen live im Free-TV übertragen. Am Dienstag (18.30 Uhr) berichtet Sport1 vom Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und Zweitligist Hamburger SV. Ab 20.45 Uhr zeigt die ARD das Gastspiel des Titelverteidigers Borussia Dortmund beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli.

Exakt 24 Stunden später ist das Erste erneut live am Ball und überträgt aus dem Olympiastadion das Berliner Pokalderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union. Alle acht Partien sind außerdem beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Der TV-Zeitplan im DFB-Pokal-Achtelfinale:

Dienstag, 18. Januar:

18.30 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SV (Sport1 und Sky)

18.30 Uhr: 1860 München - Karlsruher SC (Sky)

20.45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund (ARD und Sky)

20.45 Uhr: VfL Bochum - FSV Mainz 05 (Sky)

Mittwoch, 19. Januar:

18.30 Uhr: RB Leipzig - Hansa Rostock (Sky)

18.30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach (Sky)

20.45 Uhr: Hertha BSC - Union Berlin (ARD und Sky)

20.45 Uhr: TSG Hoffenheim - SC Freiburg (Sky)

(kron/SID)