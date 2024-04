Trost nach Fortuna-Niederlage bei Bayer Warum Xabi Alonso wegen Daniel Thioune den Anfang der Pokalparty sausen ließ

Die Messe war längst gelesen, deshalb konnte Xabi Alonso schon vor dem Schlusssegen in Form des Abpfiffs die Runde an der Bank vorbei machen. Während die Nachspielzeit im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna noch lief, klatschte der Chefcoach von Bayer Leverkusen mit seinem Trainerteam, dem gesamten Staff, den ausgewechselten sowie den nicht eingewechselten Profis ab. Mit 4:0 gewann der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den Zweitliga-Dritten, es war am Ende die erwartet deutliche Angelegenheit.