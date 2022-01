Mit 2:1 gegen Dortmund : Wie der FC St. Pauli einen Fortuna-Rekord verlängert hat

Mit einem 2:1-Erfolg hat der Zweitligist FC St. Pauli am Dienstagabend den hohen Favoriten Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal geworfen. Dieses Ergebnis hat allerdings auch Bedeutung für Fortuna Düsseldorf, obwohl der Klub längst aus diesem Wettbewerb ausgeschieden ist. Was dahintersteckt.

Schlusspfiff am Millerntor. Um 22.38 Uhr am Dienstagabend sind die Spieler des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli zwar so fertig, dass sie kaum noch die Arme zum Jubeln in die Luft werfen können – die 2000 Zuschauer im Stadion und Millionen Zuschauer am Fernsehschirm feiern den krassen Außenseiter aber mächtig ab. Die Hamburger haben soeben den haushohen Favoriten Borussia Dortmund mit 2:1 geschlagen und im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal geworfen. Eine grandiose Leistung, zumal da das Ergebnis auch sportlich nicht unverdient zustande kam.