Hoffmann und Zimmermann zu Pokal und Liga Diese kuriose Serie wollen die Fortuna-Profis am Sonntag beenden

„Wir haben heute einfach keine Chance gehabt, egal was wir gemacht haben. Leverkusen ist im Moment die beste Mannschaft in Europa“, sagte Matthias Zimmermann nach dem Pokalaus am Mittwochabend gegen Bayer Leverkusen. Auch Fortuna schaffte es nicht, die Werkself zu schlagen, die somit im 40. Spiel in Folge ohne Niederlage blieb. Selbst der oft bewährte Ausspruch „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, half Fortuna nicht dabei, den kommenden Deutschen Meister zu besiegen.