„Wird für immer unvergessen bleiben“ Fortuna-Keeper Kastenmeier gibt Gänsehaut-Interview nach Pokalaus

So zum Beispiel am Mittwochabend nach dem 0:4 im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen. Im Interview mit dem TV-Sender „Sky“ gibt es einen Moment, an dem seine Stimme bricht, an dem man meinen könnte, ein paar zarte Tränchen in seinen Augen zu erkennen. „Es war vor der Kurve diesmal noch emotionaler als auf St. Pauli“, sagt der 26-Jährige. „Es kam so viel Liebe von den Fans.“