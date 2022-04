Säbelfechten : Dormagenerin bei Junioren-WM beste Deutsche

Die Dormagenerin Felice Herbon bei der Junioren-WM in Dubai. Foto: FIE/Bizzi-Team

Dormagen Trotz einer alles andere als optimalen Vorbereitung kam Felice Herbon im Einzelwettbewerb der Weltmeisterschaften ziemlich weit. Pech hatte die deutsche Jungenmannschaft mit der Setzung.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Säbelfechter in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) reichte es für die Aktiven des TSV Bayer Dormagen als Teil der deutschen Nationalmannschaft zwar nicht zu Edelmetall, gute Leistungen gab es dennoch. So war etwa Felice Herbon auf Platz 16 die beste Starterin des Deutschen Fechter-Bundes im Einzel der Damen.

Dabei lief es im Vorfeld der WM alles andere als optimal für die 17-Jährige, nach einer Corona-Infektion konnte sie erst einen Tag vor dem Wettbewerb anreisen. „Eine perfekte Vorbereitung sieht natürlich anders aus. Umso beeindruckender war die Leistung vom Felice“, so TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald. Im ersten K.o.-Gefecht setzte sie sich mit 15:5 gegen Jane Chen aus Kanada durch. Im Tableau der besten 64 ließ Herbon ein 15:14 gegen Lola Tranquille aus Frankreich folgen, bevor sie sich mit 15:3 gegen Pietra Chierighni (Brasilien) für das Achtelfinale qualifizierte. Dort beendete die Italienerin Lucia Stefanello den Lauf der Dormagenerin mit einem 15:13-Sieg. Herbons Vereinskollegin Sina Neumann landete in der Endabrechnung auf Rang 24. Im Teamwettbewerb erreichten die beiden TSV-Fechterinnen gemeinsam mit Lena Stemper und Christine Weber (beide FC Würth Künzelsau) Rang zwölf. Im Einzelwettbewerb der Herren holte der Dormagener Valentin Meka Platz 40. Der 19-Jährige gewann sein erstes K.o.-Gefecht gegen Prince Prince aus Indien mit 15:10, musste sich anschließend aber Colby Harley aus den USA mit 6:15 geschlagen geben. Im Teamwettbewerb startete Meka mit dem deutschen Quartett als amtierender Europameister, es kam allerdings schon unter den besten 32 zur Neuauflage des EM-Finales gegen Italien. Dieses Mal unterlagen die Deutschen mit 38:45, was im Endresultat einen ernüchternden 22. Platz bedeutete.