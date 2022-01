Achtelfinale : Wie viel Geld Fortuna durch das frühe Pokal-Aus verpasst

Düsseldorf Am Mittwochabend empfängt Hannover im Achtelfinale des DFB-Pokals Mönchengladbach. Die Borussia hätte aber auch in Düsseldorf gastieren können, wäre Fortuna nicht sang- und klanglos gegen die Niedersachsen ausgeschieden. Wie viel Geld dem Klub durch das frühe Ausscheiden flöten gegangen ist.

Es war ein bitterer Abend, an diesem Mittwoch in Hannover. Fortuna Düsseldorf verlor nach enttäuschender Vorstellung völlig verdient mit 0:3 gegen den Ligakonkurrenten aus Niedersachsen und schied somit bereits nach der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal aus.

Bereits in der vergangenen Saison gab es in der zweiten Runde ein bitteres Erwachen. Damals begründet in der Peinlich-Pleite gegen den Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Dabei hätte Fortuna die zusätzliche Pokalprämie in beiden Spielzeiten gut gebrauchen können.

In der Saison zuvor schüttete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 702.000 Euro an die jeweiligen Klubs im Achtelfinale aus. Fortuna verdiente insgesamt über 2,5 Millionen Euro in jener Pokalsaison, schied dann ziemlich unnötig im Viertelfinale gegen Saarbrücken aus. So viel Geld wäre es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht geworden. Dennoch entgeht den Düsseldorfern durch das Ausscheiden eine äußerst attraktive Prämie.

So hat Fortuna laut eines Berichts des „kicker“ in den ersten beiden Runden an reinen Prämien insgesamt 386.271 Euro verdient. Jeder Achtelfinalist soll demnach eine Prämie von 515.028 Euro erhalten – völlig egal, ob das Spiel gewonnen oder verloren wird. Eine knappe halbe Millionen Euro wäre sicherlich alles andere als hinderlich dafür gewesen, nun einen größeren finanziellen Spielraum auf dem Transfermarkt zu haben. So soll beispielsweise Winterzugang Nicolas Gavory ungefähr diesen Betrag gekostet haben.

Feststeht also: In Pandemie-Zeiten mit beinahe leeren Rängen und fehlenden Einnahmen hätte der traditionsreiche Wettbewerb für Fortuna zum lukrativen Nebengeschäft werden können. Und nicht zuletzt auch sportlich war das Ausscheiden ein herber Rückschlag. Die Achtelfinal-Auslosung ergab, dass Hannover auf Borussia Mönchengladbach trifft. Es wäre also, auch wenn nur 750 Zuschauer in die Düsseldorfer Arena gedurft hätten, ein äußerst attraktives Spiel gegen einen ambitionierten Erstligisten und zudem ein Nachbarschaftsduell mit der Fohlenelf geworden.