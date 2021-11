Zeitgenau Ansetzungen : DFB terminiert Pokalspiele – BVB, Köln und Berlin-Derby im Free-TV

Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund hat die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Damit stehen auch die Spiele fest, die im TV übertragen werden.

Das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund beim FC St. Pauli wird das Topspiel des Dienstags sein, wenn am 18. Januar 2022 am Millerntor angepfiffen wird. Diese Partie wird live in der ARD in der Sportschau zu sehen sein. Anstoß ist um 20.45 Uhr.