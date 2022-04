Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen sind nach Infektionspause wieder am Ball

Kim Lara Hinkelmann verlässt die Elfen im Sommer. Foto: imago images / Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Mario M. Koberg;via www.imago-images.de

Leverkusen Nach knapp vierwöchiger Zwangspause greifen die Handballerinnen des TSV Bayer wieder aktiv in den Spielbetrieb der Bundesliga ein – gegen Tabellenführer SG BBM Bietigheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Wenn Bayers Handballerinnen am Mittwoch endlich wieder auf dem Feld stehen dürfen, ist ihr letzter Einsatz gut dreieinhalb Wochen her. Nach einem massiven Corona-Ausbruch mit acht Infizierten und zwei verlegten Partien gegen Zwickau und in Buxtehude empfangen die Elfen in der Ostermann-Arena den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter SG BBM Bietigheim (19.30 Uhr). Die Partie wird live im Stream auf www.handball-deutschland.tv übertragen. „Wir freuen und alle sehr darauf und können es kaum erwarten“, betont Trainer Johan Petersson.

An eine geordnete Vorbereitung war für ihn und seine Schützlinge aber kaum zu denken. Mit der kleinen Gruppe der Gesunden führte er nach einer sicherheitshalber eingelegten Pause zwar Einheiten durch. Aber angesichts der arg überschaubaren Zahl an Teilnehmerinnen war deren Nutzen, von der allgemeinen Fitness und Zweikampfübungen abgesehen, überschaubar. Erst am Montag kehrten die letzten vier Spielerinnen zurück ins Teamtraining.

Immerhin kann der schwedische Coach pünktlich zum Start in ein eng getaktetes Restprogramm zum Saisonende personell wieder aus dem Vollen schöpfen – freilich mit Ausnahme der Langzeitverletzten Fanta Keita, Mariana Ferreira Lopes und Nela Zuzic sowie der erkrankten Pia Terfloth. Das heißt: Auch Kreisläuferin Kim Lara Hinkelmann kehrt nach ihrem Mittelhandbruch zurück. Das 20-jährige Eigengewächs steht allerdings nur noch bis zum Saisonende zur Verfügung.

Seit der E-Jugend spielt sie im Leverkusener Trikot. Nach 15 Jahren unterm Bayer-Kreuz wird sie künftig für den dänischen Erstligisten Holstebro Handbold auflaufen, bei dem sie einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben hat. Der neue Klub hält große Stücke auf den Zugang, der neben dem Sportlichen in Dänemark auch das begonnene Psychologiestudium fortsetzt. Nach etwas Anlaufzeit in neuer Umgebung ist sie – wie der Trainer bei ihrer Vorstellung verriet – als eine der Schlüsselspielerinnen eingeplant, was sich auch an ihrer Vergütung zeigt. Sie gehört zu den Topverdienerinnen im Team. Und der neue Coach bezeichnet die Leverkusenerin als kommenden Star.

Hinkelmann verlässt die Elfen im Guten. Sie wird ihnen auch aus der Ferne die Daumen drücken. „Der TSV ist und bleibt mein Heimatverein“, versichert sie. „Ich freue mich sehr für Kim, dass sie diese Chance im Ausland erhält“, betont Managerin Renate Wolf, die den Wechsel der jungen Kreisläuferin in die starke dänische Liga als weiteren Beleg für die gute Jugendarbeit in Leverkusen sieht. Bevor es nach Dänemark geht, will Hinkelmann aber zunächst dafür sorgen, dass die Elfen auch in der kommenden Saison wieder im Oberhaus vertreten sind.