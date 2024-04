Noch sieben Spiele, zur Not auch neun Das ist der Aufstiegsplan von Fortuna-Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt

Kurz vor seinem Feierabend bekommt Yannik Engelhardt noch einmal eine Frage gestellt, die ihn zum Schmunzeln bringt. Ob er nach der 0:4-Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer nun nachvollziehen könne, warum auch der FC Bayern vor zwei Monaten mit 0:3 in Leverkusen verloren habe, will ein Journalist am späten Mittwochabend von Fortunas Mittelfeldspieler noch wissen. „Ich habe noch nie gegen Bayern gespielt, deswegen kann ich das schwer vergleichen“, antwortet Engelhardt. „Aber ich habe gemerkt, was Leverkusen für eine Qualität hat.“