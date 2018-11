Auslosung des Achtelfinals: Fortuna Düsseldorf muss im DFB-Pokal bei Schalke 04 ran

Dortmund Auf Schalke kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum West-Duell mit Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen.Und mit Bayern München gegen Hertha BSC kommt es zu einem Traditionsduell.

Rekordpokalsieger FC Bayern München muss im Achtelfinale des DFB-Pokal bei Hertha BSC antreten, für den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund kommt es zum Heimspiel gegen Werder Bremen. „Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen. Und wir sind sehr froh über ein volles Olympiastadion“, twitterte Herthas Trainer Pal Dardai nach der Auslosung am Sonntagabend.

In weiteren Erstligaduellen stehen sich am 6. und 7. Februar 2019 der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber. Die genaue Terminierung soll in den kommenden Wochen erfolgen.