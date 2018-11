DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach: Julian Brandt lobt Reifeprozess von Bayer 04 Leverkusen

Mönchengladbach Elf Tore in zwei Partien – der Knoten bei Bayer 04 scheint nach der Pokal-Party in Mönchengladbach geplatzt. Torschütze Julian Brandt freute sich vor allem über die Entwicklung der Mannschaft.

Sein Treffer in der fünften Spielminute ebnete Bayer Leverkusen in Mönchengladbach den Weg zum nächsten Torspektakel und zum Einzug in das Achtelfinale des Pokals. Vom DFB bekam Julian Brandt für seinen starken Auftritt in der zweiten Runde, bei dem er auch noch das zwischenzeitliche 3:0 durch Karim Bellarabi vorbereitete, anschließend den Titel „Man of the Match“ verliehen. Entsprechend zufrieden zeigte sich der 22-Jährige nach dem zweiten hohen Auswärtssieg in Serie. Am Sonntag hatte Leverkusen bereits in der Liga Bremen mit 6:2 geschlagen.