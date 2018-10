DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorf zeigt beim SSV Ulm eine ermutigende Reaktion

Ulm Nach dem frühen Nackenschlag zeigt Fortuna Düsseldorf im Pokal beim SSV Ulm eine ermutigende Reaktion. Trainer Friedhelm Funkel ist dennoch um Einordnung der Leistung bemüht.

Nur eine knappe Viertelstunde durfte Außenseiter SSV Ulm von der zweiten Pokalsensation nach dem 2:1-Erstrundensieg über Titelverteidiger Eintracht Frankfurt träumen. So lange führte der Viertligist gegen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf 1:0 – doch dann nahm die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel das Herz in beide Hände und zog durch einen 5:1-Sieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Auch Funkel attestierte dem 21-jährigen Belgier eine „gute Leistung“, war aber sehr um Einordnung bemüht. „Er ist ein junger Spieler, und dass er gegen einen Viertligisten so auftrumpft, ist noch kein Maßstab für die Bundesliga“, warnte der Coach. „Bei allem Respekt vor Ulm: Es muss der Anspruch eines Bundesligisten sein, bei einem Viertligisten deutlich zu gewinnen. Bis Dodi richtig in der Bundesliga angekommen ist, braucht er noch eine verdammt lange Zeit.“

Das wollte der 64-Jährige ausdrücklich auch auf seine Mannschaft angewandt wissen: „Natürlich freut mich das für die Jungs. Und es ist auch wichtig für unsere Stürmer Marvin Ducksch und Rouwen Hennings, dass sie wieder getroffen haben. Aber wir werden erst am Sonntag bei unserem schweren Bundesligaspiel in Mönchengladbach sehen, was die heutige Leistung jedes Einzelnen wert ist.“!

Es ehrt den erfahrenen Chefcoach, dass er den Ball flach hielt. Dennoch muss man festhalten, dass Fortuna Charakter zeigte. Denn es war schon ein schwerer Schlag, als Niko Gießelmann mit einem kapitalen Bock den Rückstand einleitete. Anschließend auf diese Weise zurückzukommen, durch Ducksch schon nach 14 Minuten auszugleichen und bis zur Pause auf 4:1 davonzuziehen – das bewies, dass die Mannschaft trotz der Rückschläge in der Liga weiter an sich glaubt.

„Unsere Moral war immer gut“, erklärte Funkel, „aber so ein frühes 0:1 ist schon ein Schlag ins Kontor. Und das Vertrauen in die eigene Leistung leidet nach fünf Niederlagen in der Liga natürlich auch. Ich habe aber an der Reaktion der Mannschaft gemerkt, dass sie unseren Plan weiter verfolgt hat. Er ist zu hundert Prozent aufgegangen.“