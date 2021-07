Handball : TSV Bayer Dormagen startet in Hamm in die Zweitliga-Saison

TSV-Trainer Dusko Bilanovic. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Das erste Heimspiel führt am 17. September die SG BBM Bietigheim mit dem ehemaligen Weltklasse-Handballer Iker Romero ins TSV Bayer Sportcenter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Jetzt ist es amtlich: Die Handball-Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga beginnt am 10. September um 19.30 Uhr mit der Partie zwischen dem HC Elbflorenz 2006 und dem TV Emsdetten. Und sie endet mit dem 38. Spieltag am 11. Juni 2022. Weil in der anstehenden Spielzeit 20 Teams an den Start gehen (eins mehr als im Vorjahr), stehen insgesamt 380 Partien auf dem Programm. Die Sollstärke mit 18 Vereinen soll mit der Saison 2023/24 erreicht sein.

Der TSV Bayer Dormagen eröffnet die Punktspielrunde am Samstag, 11. September, mit dem Gastspiel beim ASV Hamm-Westfalen (Anwurf 19.15 Uhr) und schließt die Hinrunde am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem schweren Match beim TuS Ferndorf ab. Danach legt die Liga erstmal eine Pause ein. Weiter geht es nach der Europameisterschaft (13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei) mit dem Rückspiel beim Absteiger Eulen Ludwigshafen am 6. Februar. Zum Abschluss der Saison am 11. Juni kommt der TuS Ferndorf ins TSV Bayer Sportcenter. Erfreulich: Aufgrund der veränderten Zusammensetzung der 2. Liga gibt es ein weiteres Derby: Gegen TuSEM Essen spielen die „Wiesel“ am Freitag, 10. Dezember. Das Mittelrhein-Duell mit dem VfL Gummersbach steigt am Freitag, 4. März 2022, in Dormagen.