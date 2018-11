Borussia Mönchengladbach: Patrick Herrmanns Jubiläum im DFB-Pokal endet 0:5 gegen Bayer 04 Leverkusen

Mönchengladbach Der Patrick Herrmann darf in seinem 25. Pokalspiel nur 45 Minuten mitwirken. Doch auch der für ihn eingewechselte Ibrahima Traoré kann beim 0:5 die höchste Heimniederlage im Pokal gegen ein gnadenlos effektiv konterndes Bayer Leverkusen nicht verhindern.

Es waren zwei Begegnungen mit Lars Bender, die sinnbildlich für Patrick Herrmanns frustrierenden Pokal-Abend gegen Bayer Leverkusen standen. Als Borussias Rechtsaußen in der 22. Minute frei im gegnerischen Strafraum zum Schuss kam, war es Bayers Kapitän, der den Versuch entschärfte. Und 20 Minuten später sah Herrmann von Schiedsrichter Tobias Welz nach einem energischen Luftkampf mit Bender die Gelbe Karte. Herrmann protestierte aufgebracht, der Frust musste raus, zumal Borussia 0:1 zurücklag – und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gar das 0:2 kassierte.

Für Herrmann endete die Partie bereits mit dem Pausenpfiff. Von der Bank aus musste er mitansehen, wie Borussia überrollt wurde. Leverkusen siegte in der zweiten Pokalrunde 5:0 und besiegelte damit das vierte Gladbacher Pokal-Aus im heimischen Borussia-Park in Folge.

Trainer Dieter Hecking hatte im Vergleich zum 1:3 beim SC Freiburg drei Änderungen in der Startformation vorgenommen. Eine davon war Herrmanns Hereinnahme anstelle des verletzten Alassane Plea. Dass der 27-Jährige erstmals seit Ende September von Beginn an auflaufen durfte, verwunderte nicht. Und das lag nicht allein daran, dass Herrmann ein ausgewiesener Leverkusen-Spezialist ist. Bereits sechs Ligatore gelangen dem Offensivmann gegen die Werkself.

Und als Borussia in der zweiten Pokalrunde 2010/11 Leverkusen letztmals im Pokal ausschaltete, war Herrmann als Jungprofi bereits im Kader.

Jene Randnotiz verdeutlicht jedoch, dass Herrmann im Borussenteam mittlerweile zu den Routiniers zu zählen ist. Im aktuellen Gladbacher Kader ist er gar der Spieler mit den meisten Pokalpartien als Borusse. Gegen Leverkusen feierte Herrmann ein kleines Jubiläum und bestritt sein 25. Spiel im nationalen Cup-Wettbewerb – keines, an das er sich gerne erinnern wird. Dabei präsentierte sich der Flügelmann zuletzt in der besten Verfassung seit dem Beginn seiner langen Verletzungsmisere vor mehr als drei Jahren. Zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte Herrmann bislang in der Bundesliga. Und zum Pokal-Auftakt gegen Hastedt legte er als Einwechselspieler Plea einen Treffer auf.