WM-Teilnahmen nicht in Gefahr : Hofmann kann ein wenig aufatmen - Auch Sommer fehlt Borussia

Update Darmstadt Yann Sommer hat sich im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 verletzt. Borussias Torwart war in der Anfangsphase umgeknickt und musste dann doch ausgewechselt werden. Später erwischte es Jonas Hofmann. Beide werden voraussichtlich zur WM fahren können.

Als wäre das Aus im DFB-Pokal nicht bitter genug, hat Borussia Mönchengladbach von der Reise zum SV Darmstadt auch noch zwei neue Verletzte mitgebracht. Jonas Hofmann kann ein wenig aufatmen: Zwar hat sich die befürchtete Diagnose bestätigt, doch die Schultereckgelenksprengung, die sich der Nationalspieler beim 1:2 gegen Darmstadt zugezogen hat, gefährdet nicht seine WM-Teilnahme. Am Mittwoch verkündete Borussia, dass mit den Knochen alles in Ordnung sei, auch eine Operation sei nicht nötig. Dennoch wird Hofmann vorerst ausfallen, realistisch dürfte eine Rückkehr frühestens zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 4. November sein. Hofmann war in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Da hatte der 30-Jährige gerade die Kapitänsbinde von Torwart Yann Sommer übernommen, der in der 13. Minute bereits runter musste. Sommer war in der vierten Minute bei der Landung auf dem Rasen mit dem linken Fuß umgeknickt. Ein paar Minuten versuchte es der Schweizer noch, bei der nächsten vergleichbaren Aktion spürte er jedoch sofort: Es geht nicht weiter. Sommer rief die medizinische Abteilung herbei und zog prompt seine Handschuhe aus.

Ersatztorwart Tobias Sippel hatte sich schon warmgelaufen und bereitgehalten. Der 34-Jährige kam zu seinem siebten Pokaleinsatz für Borussia, am Ende stand die zweite Niederlage. Eine präzise Diagnose bei Sommer veröffentlichte der Verein am Mittwoch nicht. Er teilte lediglich mit, der Keeper stehe der Mannschaft aufgrund einer „Sprunggelenkverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung“. „In den kommenden Spielen bis zu dessen Genesung“ werde Sippel voraussichtlich Sommers Vertreter sein. Mehr Entwarnung kam aus der Schweiz von „Nati“-Torwarttrainer Patrick Foletti: „Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.“

Am 24. November startet die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun in die Weltmeisterschaft. Mit Borussia stehen bis dahin noch fünf Spiele in der Bundesliga an. Auf sehr ähnliche Weise wie Sommer war zuletzt im Derby gegen den 1. FC Köln Christoph Kramer umgeknickt. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Teilriss der Bänder sowie eine Einblutung in der Kapsel.

Ersatzkeeper Sippel musste kurz nach seiner Einwechslung in der 23. Minute erstmals hinter sich greifen. Darmstadts Top-Torjäger Phillip Tietz überwand ihn aus kurzer Entfernung. Später flog Sippel vergeblich einem Schuss von Matthias Bader hinterher, der Ball touchierte die Latte. „Im Grunde ist es mein Job, auf diese Situation vorbereitet zu sein. Dann verspürt man natürlich eine enorme Anspannung und alles geht sehr schnell“, sagte Sippel über seinen Einsatz.

Insgesamt wurde er oft eingebunden von den Teamkollegen, Sommer ist schließlich unter Farke der Bundesliga-Keeper mit den meisten Pässen. Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm Sommer mit hochgelegtem Fuß auf der Bank Platz - und sah, wie seinem Vertreter in der Schlussphase ein Abspielfehler unterlief, mit dem der Angriff zum Darmstädter Siegtor seinen Anfang nahm. „Wenn du an diesem Tag gebraucht wirst und von 25 Bällen einen dabei hast, der das spielentscheidende Tor mit einleitet, ärgert das einen brutal. Ich habe bei dem Pass wohl etwas zu viel Boden mitgenommen“, zeigte sich Sippel selbstkritisch. „Dann bleibt der Ball auch noch genau an den Füßen vom Gegenspieler hängen. In Summe war es einfach sehr ärgerlich.“ Aaron Seydel traf zum 2:1 für Darmstadt.

Am Samstag wird Sippel von Beginn an im Tor stehen, der Gegner heißt dann wie im Mai beim bislang letzten Bundesligaspiel Frankfurt. Sippel selbst hat gerade erst die gleiche Verletzung wie Hofmann auskuriert. Er musste im September zwei Wochen mit dem Training aussetzen und verpasste aufgrund der Länderspielpause lediglich eine Partie.