Notencheck : Auch die Leser haben einen klaren „Spieler des Spiels“ in Wolfsburg

Auch die Leser haben einen klaren „Spieler des Spiels“ in Wolfsburg

Interaktiv Mönchengladbach Borussias 2:2 beim VfL Wolfsburg bewerteten die RP-Leser grundsätzlich etwas positiver als die Redaktion. Bei der Suche nach dem besten Gladbacher herrschte indes Einigkeit. Und auch die schwächste Bewertung erhielt bei Reportern und Fans derselbe Spieler.

Es gibt Spiele, da fällt die Notengebung etwas schwieriger aus. Das 2:2 der Borussen beim VfL Wolfsburg mag zu dieser Kategorie gehören, gab es doch aus Gladbacher Sicht bessere und schlechtere Phasen in der Partie, wobei in Summe der Punktgewinn angesichts des klaren Chancenplus für Wolfsburg eher glücklich war. Am Ende kamen wir mit unserer Bewertung auf eine Durchschnittsnote von 3,55 (Note 4+). Die Leser gingen derweil etwas gnädiger mit den Gladbachern um, ihre Durchschnittsnote: 3,23 (Note 3-).