„Die ersten 20 Minuten verpennt“ : Netz trifft und redet Klartext nach Borussias Pokal-Pleite

Darmstadt Während Gladbachs Führungsspieler lieber nicht über das Pokal-Aus sprechen wollten, stand Torschütze Luca Netz nach dem 1:2 gegen Darmstadt Rede und Antwort. Dabei sagte der 19-Jährige, was gegen den Zweitligisten den Unterschied ausmachte, und sprach über den Konkurrenzkampf mit Ramy Bensebaini.

„Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt, die Darmstädter waren deutlich besser in den Zweikämpfen und bissiger. Sie haben uns ein bisschen überrannt“, sagte Netz in den Katakomben des Böllenfalltors. Der 19-jährige Linksverteidiger war für Ramy Bensebaini in die Startelf gerückt und stand erst das zweite Mal in dieser Saison unter Daniel Farke in der Anfangsformation.