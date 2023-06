Länderspiel-Termine der Gladbacher Sieben Borussen gehen in die Saison-Verlängerung

Ebenfalls in der EM-Qualifikation gefordert ist Yvandro Borges Sanches mit Luxemburg. Die Gegner sind am 17. Juni daheim Liechtenstein und am 20. Juni auswärts Bosnien-Herzegowina. Zuvor bestreitet Luxemburg am 9. Juni noch ein Freundschaftsspiel gegen Malta. Neben Borges Sanches gehört in Tiago Pereira Cardoso ein weiterer Borusse dem Nationalmannschaftskader Luxemburgs an, der allerdings noch auf sein Debüt wartet. Der 17-jährige Nachwuchstorwart durfte in den vergangenen Monaten auch schon häufiger bei Gladbachs Profis mittrainieren.