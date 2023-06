Verstärkung im „Team Sport“ Nils Schmadtke soll bei Borussia Roland Virkus unterstützen

Bei Borussia könnte es zu einer kuriosen Konstellation kommen: Schmadtke verhandelt mit Schmadtke den Transfer von Manu Koné zum FC Liverpool. Die „Reds“ gelten als Favorit in der Personalie. Doch noch ist Schmadkte junior nicht offiziell bei Borussia. Womöglich fällt die Einigung wegen Koné, so es da schnell geht, gar nicht mehr in seine Amtszeit in Gladbach.