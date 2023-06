Gladbachs nächster Trainerwechsel Warum die Trennung von Farke die richtige Entscheidung ist

Daniel Farke ist nicht mehr Gladbach-Trainer. Dass es so kommt, war absehbar. Zwar hatte Manager Roland Virkus gesagt, Farke habe „diese Chance verdient“ und Meldungen dementiert, die Entscheidung stehe vor der Analyse fest, doch am Ende steht das gleiche Ergebnis: Gladbach wechselt im dritten Jahr in Folge den Trainer.